La primera ministra de Italia expresó su solidaridad con Israel después del atentado en Tel Aviv que mató a un italiano

Itongadol/Agencia AJN.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó su solidaridad con Israel luego de lo que llamó el “ataque cobarde” en Tel Aviv el viernes por la noche, en el que un ciudadano italiano de 35 años, Allesandro Parini, murió.

Al menos otras siete personas resultaron heridas tras ser atropelladas con un auto en el paseo marítimo de Tel Aviv, conocido como ‘tayelet’, cerca del parque Charles Clore.

“Profundo dolor y condolencias por la muerte de uno de nuestros ciudadanos, Alessandro Parini, en el atentado terrorista ocurrido en Tel Aviv. Condolencias a la familia de la víctima, a los heridos y solidaridad con el Estado de Israel por el cobarde ataque que lo golpeó”, escribió Meloni en Twitter.

Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico avvenuto in serata a Tel Aviv. Vicinanza alla famiglia della vittima, ai feriti e solidarietà allo Stato di Israele per il vile attentato che lo ha colpito.

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 7, 2023