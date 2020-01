Holocausto. Desde el presidente Rivlin a la reina Máxima participarán en acto a 75 años de la liberación de Auschwitz

Itongadol.- Representantes de más de 40 países participarán el próximo 27 de enero en el Memorial de Auschwitz, en Polonia, de la conmemoración por 75 aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi alemán y que tendrá como protagonistas principales a más de 200 sobrevivientes del Holocausto.

Desde los presidentes de Israel, Reuven Rivlin, y de Polonia, Andrzej Duda, hasta los reyes de España, Felipe VI y Letizia, y Holanda, Willem-Alexander y Máxima, como cancilleres y diplomáticos comprometieron su presencia en este acto.

De acuerdo a lo anunciado por las autoridades del Memorial de Auschwitz, los representantes de los países estarán presentes dentro de la carpa especial construida sobre la Puerta de la Muerte del antiguo campamento de Birkenau y escucharán los testimonios de los sobrevivientes que serán transmitidos online para todo el mundo.

«El Museo envió cartas informando sobre el aniversario planeado en abril de 2019. Fueron enviadas a las embajadas de los países de la Unión Europea, así como a los países donantes de la Fundación Auschwitz-Birkenau que apoyan la preservación de la autenticidad del Memorial. Cada país toma una decisión sobre su propia delegación al evento de conmemoración «, explicó Bartosz Bartyzel, portavoz del Memorial.

Por su parte, Piotr MA Cywiński, director del museo, indicó que «este aniversario, este recuerdo, este símbolo de la liberación de Auschwitz, muestra uno de los fundamentos esenciales de la vida de posguerra en Europa y el mundo». «Es por eso que no me sorprende que tantos tomadores de decisiones entiendan perfectamente que es difícil estar en otro lugar en este día en particular. Está claro que en el 75 aniversario, todos queremos estar juntos con los sobrevivientes de Auschwitz que viven entre nosotros», agregó.

Los sobrevivientes de Auschwitz serán los invitados más importantes del evento que conmemora el 75 aniversario de la liberación de ese campo de exterminio nazi. Por eso se espera delegaciones de sobrevivientes que arribarán desde los Estados Unidos, Canadá, Israel, Australia y varios países europeos.

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, asumió el patrocinio honorario del 75 aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi alemán Auschwitz.

El presidente de Austria, Alexander Van der Bellen; el primer ministro de Croacia, Andrej Plenković; como el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö; y el primer ministro de Francia, Édouard Philippe, ya confirmaron su asistencia.

También participaron los primer ministros de Grecia, Kyriakos Mitsotakis; Hungría, Viktor Orbán; Países Bajos, Mark Rutte; Suecia, Stefan Löfven; como los presidentes de Alemania, Frank-Walter Steinmeier; Eslovenia, Borut Pahor

y Suiza, Simonetta Sommaruga; entre otras personalidades.