El presidente ucraniano Zelensky no se presentó a la reunión agendada con Lula Da Silva en el G7

Itongadol.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que organizó una reunión con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, durante la cumbre del G7 en Japón, pero que éste no se presentó informaron las fuentes de La Nacion.

“Muy simple. Teníamos una (reunión) bilateral con Ucrania a las 1515 (hora local). Esperamos y recibimos la información de que llegaban tarde. Mientras tanto me reuní con el presidente de Vietnam. Y cuando el presidente de Vietnam se fue, Ucrania no apareció. Seguro que tenía otra cita”, aseveró el brasileño durante una rueda de prensa.

Zelensky se ha reunido con varios dirigentes mundiales –entre ellos los líderes del G7, de Corea del Sur, Indonesia e India– durante su visita a Hiroshima, donde participó presencialmente en la cumbre del G7 que se celebró este fin de semana.

Según fuentes del Gobierno consultadas por Folha de S. Paulo, la reunión habría cambiado de hora en tres ocasiones bajo petición de la delegación ucraniana –con sus consecuentes cambios de última hora en la agenda de Lula–, pero finalmente nadie se presentó a la reunión con el presidente de Brasil, que según el periódico, se habría quedado esperando en la sala de conferencias del hotel con las banderas ucraniana y brasileña listas para el encuentro.

El propio Zelensky, preguntado en rueda de prensa sobre si estaba decepcionado por no haber conocido a su homólogo brasileño, consideró que Lula sí estaría defraudado. Aun así, no dio demasiados detalles sobre el fallido encuentro y afirmó que “cada uno” tiene sus “propios horarios”, por lo que no habría podido producirse la reunión.

Por su parte, Lula ha afirmado que todavía le gustaría mantener una conversación con el presidente ucraniano, añadiendo que él no está “decepcionado” sino “molesto”.

“Pero bueno, Zelensky es mayor de edad, sabe lo que hace”, sentenció el mandatario brasileño.