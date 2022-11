Entrevista al presidente de la Organización Sionista Mundial, Yaakov Hagoel, en su visita a la Argentina

Itongadol.- En el marco de su primera visita a Latinoamérica como presidente de la Organización Sionista Mundial, Yaakov Hagoel mantuvo una entrevista con ItonGadol sobre sus prioridades: “El antisemitismo en ascenso como gran preocupación, la necesidad de fortalecer la identidad judía, la unidad del pueblo de Israel y la aliá a Israel”.

En su visita, Hagoel participará en el seminario “Ser líder sionista en la lucha contra el antisemitismo” que se realizará entre el 11 y el 13 de noviembre en el auditorio de AMIA.

Itongadol: ¿Cómo ve actualmente al mundo judío?

Yaakov Hagoel: La situación de los judíos en el mundo es desafiante. El antisemitismo está levantando cabeza, lo vemos en las redes, en la calle así como en las entrevistas de televisión y radio. Hace solo una semana los medios se conmocionaron por un dicho antisemita de Harper Kanye West. La esperanza en el tema es que las grandes empresas con las que trabaja le anularon para siempre los contratos que tenía en los medios. Yo hablo y me encuentro seguido con líderes de las comunidades judías en el mundo. Hay una disminución en el estudio y el uso del idioma hebreo, la educación judía es muy cara y no permite que todo el que quiera pueda estudiar. Los porcentajes de asimilación crecen. Mi objetivo es fortalecer la identidad judía. No importa dónde te encuentres, lo que importa es que estés orgulloso de ser judío. Lamentablemente yo sé que no todos los judíos harán aliá a Israel y por eso para mí es importante fortalecer la identidad judía que brinde una especie de espíritu de equipo.

IG: ¿Cuál es el motivo de su visita a la región?

YH: Es mi primera visita como presidente de la Organización Sionista Mundial, estoy visitando algunos países de Sudamérica como parte de las visitas que realizo a comunidades judías en el mundo. En la Argentina me voy a reunir con el jefe de gabinete, Juan Manzur para debatir sobre algunos temas importantes y también recibir respuestas de cómo avanza la investigación sobre el atentado a la AMIA. Yo creo que es tiempo de llegar a la verdad en el tema. También voy a hablar en dos conferencias centrales nuestras. El departamento de lucha contra el antisemitismo realiza una conferencia importante en el tema y yo soy uno de los oradores principales, también lo seré en la conferencia en homenaje a los 125 años del primer congreso sionista en Argentina.

IG: ¿Está de acuerdo con que luego de las visitas se Shimon Peres y Netanyahu a Latinoamérica, la región tomó mayor relevancia para Israel? ¿Su visita lo reafirma?

YH: En América Latina hay una comunidad judía muy estimada. Nos es muy importante mantener la comunicación y entender sus necesidades para poder ayudarla. Por supuesto la visita de líderes, primeros ministros y presidentes fortalecen la relación con el país en general y con la comunidad judía en particular. Me es muy importante conectar todas las partes del pueblo de Israel con el Estado de Israel.

IG: Usted está sentado en la torre de control que mejor observa la vida judía del mundo, ¿cuáles son tus preocupaciones actuales y para el futuro próximo?

YH: Como dije en el comienzo de la entrevista, el antisemitismo en ascenso me genera una gran preocupación. Espero poder actuar en el tema y convencer a los líderes de ubicar el tema como máxima prioridad. Debemos fortalecer la identidad judía, algo que está probado que da fuerza a las comunidades para enfrentarse al antisemitismo. También me preocupan la unidad del pueblo de Israel, la asimilación y la aliá a Israel.

IG: Desde la Organización Sionista Mundial siempre llegan consignas muy claras para la diáspora: trabajar el hebreo, el trabajo con la educación no formal. ¿Qué más está hoy entre las prioridades para mejorar la conexión de la diáspora con Israel?

YH: Debido al descenso en el uso y estudio del idioma hebreo hay un ascenso en la asimilación y este es un punto en el cual debemos trabajar.

IG: A 125 años del Primer Congreso Sionista, ¿cuál es su mensaje?

YH: 125 años es solo el comienzo.