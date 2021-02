EE.UU.: En reunión de E3, Blinken discutirá sobre Irán

AJN/Itongadol.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en una reunión del viernes con sus homólogos británicos, franceses y alemanes discutirá una serie de desafíos compartidos, incluida la pandemia de coronavirus, Irán, China, Myanmar y el clima, dijo un funcionario estadounidense.

La conversación de alto nivel sería el último paso de la administración del presidente estadounidense Joe Biden para buscar una forma de revivir el acuerdo nuclear con Irán de 2015 abandonado por el expresidente estadounidense Donald Trump.

Ayer, la nueva administración estadounidense expresó que está «decepcionada» después de que el más alto tribunal de la ONU dictaminó que puede escuchar un caso presentado por Irán contra las sanciones estadounidenses que calificó de ilegales, a pesar de las críticas del presidente Joe Biden a su predecesor por restablecer las prohibiciones en la República Islámica después de dejar un acuerdo nuclear.

En un comunicado emitido el miércoles, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), también conocida como Corte Mundial, rechazó los argumentos de Washington de que la demanda estaba fuera de la jurisdicción del tribunal.

Teherán había presentado el caso ante la CIJ en 2018 después de que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retirara unilateralmente del acuerdo nuclear de 2015, llamado el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) y restableciera las sanciones contra Irán.

La demanda dijo que las sanciones de Estados Unidos contra Irán violan el Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares de 1955 entre los dos países, causando «dificultades y sufrimiento» y «arruinando millones de vidas».

Estados Unidos argumentó que la CIJ debería desestimar el caso por falta de jurisdicción y admisibilidad.

Sin embargo, el tribunal con sede en La Haya dijo que los términos del tratado de 1955 proporcionaron una base para que el caso procediera en el organismo internacional.

En reacción al fallo, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, declaró: “Tenemos un gran respeto por la Corte Internacional de Justicia. Al mismo tiempo, nos decepciona que el tribunal no aceptó nuestros argumentos legales bien fundados, que el caso que presentó Irán está fuera de la jurisdicción del tribunal y el tribunal no debería escucharlo».

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, elogió la decisión del tribunal como «otra victoria legal para Irán».

La CIJ había ordenado a Estados Unidos en octubre de 2018 que suavizara las sanciones a los bienes humanitarios como medida de emergencia mientras se resuelve la demanda general.

Pero Price alegó que el fallo del miércoles no es una decisión sobre la cuestión fondo. “Si bien Irán puede tratar de enmarcar esta decisión como que apoya de alguna manera su punto de vista sobre el fondo, las reglas y la jurisprudencia de la CIJ dejan claro que una decisión sobre las objeciones preliminares no prejuzga los méritos. En la siguiente fase de este caso explicaremos por qué la afirmación de Irán no tiene fundamento”, afirmó.

El destino del JCPOA ahora está en juego después de que los co-signatarios europeos, Francia, Gran Bretaña y Alemania, no contrarrestaron las sanciones de Estados Unidos, lo que llevó a Irán a reducir parte de sus compromisos en represalia.

El sucesor de Trump, Joe Biden, se ha comprometido a unirse al acuerdo multilateral si la República Islámica vuelve al cumplimiento.

Teherán, sin embargo, dice que es Washington quien debería dar el primer paso levantando las sanciones y luego Irán volverá a sus compromisos consagrados en el pacto nuclear.

Irán podría estar «a semanas» de tener suficiente material para desarrollar un arma nuclear si continúa violando el acuerdo nuclear de 2015, advirtió el lunes el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Blinken dijo que la administración Biden consideraría nuevas sanciones contra Corea del Norte, así como otras posibles acciones contra Rusia. Fue la primera entrevista televisiva del nuevo secretario desde que asumió el cargo la semana pasada.

Formalmente llamado Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), el acuerdo nuclear completado por Irán y seis potencias importantes comprometió a Irán a restringir su programa nuclear a cambio del alivio de las sanciones de Estados Unidos y otros. Israel y los Estados árabes del Golfo se opusieron firmemente al acuerdo por no ser lo suficientemente estricto.

En una entrevista con NBC News, grabada el domingo, Blinken no se comprometió a imponer sanciones específicas contra Moscú, mientras revisaba la situación actual que involucra al líder opositor ruso encarcelado Alexei Navalny, la interferencia electoral rusa, el Solar Wind Hack y supuestas recompensas contra soldados estadounidenses en Afganistán.

El domingo, Irán rechazó cualquier nueva negociación o cambio a los participantes en el acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales, luego de que el presidente francés Emmanuel Macron dijera que las nuevas conversaciones deberían incluir a Arabia Saudita.

Los comentarios se produjeron después de que la Casa Blanca confirmara que el veterano diplomático Robert Malley fue nombrado enviado especial de Estados Unidos para Irán.

La nueva administración del presidente Joe Biden ha dicho que se volvería a unir al acuerdo, que la administración Trump abandonó en 2018, pero solo después de que Teherán reanude el pleno cumplimiento de sus términos.

«Está claro que los iraníes están jugando duro, por lo que la presión sobre ellos no puede ceder», dijo un funcionario israelí. “Solo hay una esperanza de que los iraníes se comprometan si creen que esa es la única forma en que se levantará la presión. Si la presión se levanta prematuramente, no se puede esperar ninguna concesión por parte de los iraníes».

Durante sus audiencias de confirmación, Blinken dijo que la administración Biden consultaría con sus aliados en Medio Oriente, incluido Israel, antes de entablar conversaciones con Irán. Los funcionarios israelíes han expresado su esperanza de que esto signifique que habrá un diálogo positivo en el futuro, y enfatizaron la necesidad de detener por completo el programa nuclear de Irán.