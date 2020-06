EFEMÉRIDES. HOY EN LA HISTORIA JUDÍA / NACE UN MAESTRO DE LA ALTA COMEDIA

El 9 de junio de 1893 es la fecha de nacimiento elegida por el dramaturgo, guionista y ensayista Samuel Nathaniel Behrman. Al ser un niño de origen ortodoxo, hijo de inmigrantes lituanos en los Estados Unidos, Behrman conocía su año de nacimiento, pero no el día exacto. Así que él seleccionó 9 de junio y se convirtió en el autor principal de «alta comedia» para las clases altas.

Behrman era el más joven de los tres hijos de Joseph Behrman y Zelda Finegold. Ambos padres eran inmigrantes del imperio ruso en Worcester, Massachusetts, y sus hermanos mayores Hiram y Morris habían nacido en el viejo país, cerca de Vilna.

Behrman creció en un departamento de vecindad en el lado este de Worcester, una ciudad industrial. Su padre pasó una buena parte de su tiempo enseñándole el Talmud.

A los 11 años, se hizo amigo de Daniel Asher, quien tenía seis o siete años más que él, pero que rápidamente discernió el talento del muchacho. Fue Asher quien introdujo a Behrman en el teatro, lo que se convirtió en una adicción, y fue él quien, durante casi tres décadas, animó a Behrman seguir persiguiendo su sueño de ser un escritor profesional.

Después de egresar en la escuela secundaria, Behrman inició su carrera en la Universidad de Harvard en 1914. Tanto en allí y como más tarde estudiando en la Universidad de Columbia, Behrman estuvo con los principales miembros de la facultad.

En Nueva York, después de obtener su maestría, Behrman ocupó varios puestos de trabajo, incluso en el New York Times, pero su gran éxito llegó en 1927 con la obra «El Segundo Hombre», basada en un cuento que había escrito casi una década antes.

En total, Behrman escribió o co-escribió 18 obras de teatro. La mayoría eran comedias de salón pobladas por personajes ingeniosos, pero a menudo referidas a cuestiones graves de los valores y la política.

Behrman complementó sus ingresos con el trabajo en películas, a menudo como colaborador en los guiones, y a partir de 1929, fue también un colaborador habitual de The New Yorker, donde escribió los perfiles de figuras como Chaim Weizmann, George Weizmann, Eddie Cantor y Joseph Duveen. Igualmente Behrman no restó importancia a su propia clase obrera y a sus raíces judías.

Behrman estuvo casado con Elza Heifetz, la hermana divorciada del violinista Jascha Heifetz. Tuvieron un hijo propio y dos hijos del primer matrimonio de Elza, que convirtió a Behrman en padrastro.

Murió el 9 de septiembre de 1973, a los 80 años.