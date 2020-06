Cantante árabe-israelí critica a Roger Waters por apoyar al BDS

Itongadol/AJN.- Mira Awad, una cantante y actriz árabe que representó a Israel en el Festival de la Canción Eurovisión 2009, criticó el lunes al ex líder de Pink Floyd, Roger Waters, por su apoyo desde hace mucho tiempo al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), diciendo que debería apoyar el diálogo entre palestinos e israelíes.

La crítica de Awad a Waters se produjo durante una entrevista con el grupo sin fines de lucro Comunidad Creativa para la Paz, una organización dedicada a luchar contra la campaña del movimiento BDS para convencer a músicos y artistas de participar en un boicot cultural a Israel.

Durante la entrevista, Awad instó a Waters a visitar Israel y actuar en el país como un medio para alentar el diálogo israelo-palestino, en lugar de apoyar un boicot cultural completo.

La famosa cantante israelí-árabe dijo que «le encantaría tener una conversación con Roger Waters sobre lo que ha hecho… si solo me hablase».

«No te sientes allí en Londres o donde sea que estés. Te amo Roger Waters. Admiro tu trabajo. Pero no te quedes ahí sentado y me digas qué hacer con mi palestinismo y mi israelismo», Awad continuó.

«No me digas cómo actuar en esta situación compleja. No me enseñes qué hacer y cómo actuar. Estoy tratando de construir puentes para construir un futuro y tu solo quieres hablar desde allí. Gran charla. No me ayuda», concluyó.

Awad saltó a la fama después de protagonizar la producción de la ópera israelí My fair lady en 2002, más tarde representando a Israel en el Concurso de Eurovisión 2009 junto con la cantante judeo-israelí Noa.

Ambas recibieron el Premio de Paz Haviva Reik por sus esfuerzos en promover el diálogo israelo-palestino.

Awad también forma parte de la junta directiva de las Iniciativas del Fondo Abraham, un importante grupo árabe-judío que promueve la igualdad y una sociedad compartida en Israel.

Sobre el movimiento BDS, Awad también compartió su opinión: «El movimiento de boicot está cortando la conversación. Estoy tratando de trabajar en una conversación y tú estás cortando la conversación. ¿Estás decidiendo por mí que no debería tener una conversación? Eso es grosero… Todos tienen derecho a su propia opinión. Simplemente no me gusta cuando esa opinión significa que la otra opinión no puede existir».