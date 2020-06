Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina – Ciclo de Video Conferencias 2020

Itongadol.- A pesar de la complicada situación internacional los Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina seguimos ofreciendo conferencias de alto nivel académico abiertas a toda la comunidad con el fin de reflexionar sobre temas que nos interesan a todos.

Te invitamos a participar de las próximas conferencias:

Martes 9 de junio a las 18.00 hs.

LA MEDICINA DEL FUTURO: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS MEDICAS QUE ESTÁN CAMBIANDO NUESTRA CALIDAD DE VIDA

Disertante: Dr. JUAN CARLOS PARODI, Médico y cirujano en los estados de Maryland, Nueva York, Michigan y Missouri (USA). Fue Jefe de residentes de Clínica Quirúrgica (UBA) y de la Cleveland Clinic Foundation, EE.UU. Profesor Invitado de universidades americanas, europeas y asiáticas, entre ellas: Stanford, Nueva York, London y Tokio University. Desarrolló métodos para el tratamiento de aneurismas abdominales y de protección cerebral durante la angioplastía carotídea que salvaron miles de vidas. Según el libro Guinness es el científico latinoamericano con más patentes médicas internacionales, 280 en total que son utilizadas actualmente en todo el mundo.

Conferencia en español – Cupos limitados

Inscripción: https://drparodi.eventbrite.com.ar

Jueves 11 de Junio a las 18. hs.

SIETE IDEAS PARA PENSAR EL MAÑANA

Disertante: Dra. DIANA COHEN AGREST: Doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y Magíster de Bioética por la Universidad de Monash, Australia. Es autora de una decena de ensayos y colaboradora de los principales diarios nacionales. Recibió numerosos premios y distinciones por su labor intelectual y social, entre otros, el Diploma al Mérito en Ética y el Premio Konex de Platino en “Ética”, galardón máximo otorgado en cada especialidad a los máximos exponentes de la última década.

Inscripción: https://dianacohenagrest.eventbrite.com.ar

Martes 16 de Junio a las 18. hs.

GEORGE GERSHWIN: UN JUDIO COMÚN PERO NADA CORRIENTE: La presencia de compositores judíos en Broadway y la industria del espectáculo: George Gerswhin, Irving Berlin, Kurt Weill y Leonard Bernstein.

Disertante: Lic. PABLO KOHAN, Master en Musicología de la Universidad de Tel Aviv, Profesor de la Facultad de Filosofa y Letras de la UBA, crítico musical del diario La Nación y ex director de Radio Nacional Clásica.

Inscripción: https://pablokohan2.eventbrite.com.ar

Jueves 18 de junio a las 18 hs.

HACOAJ EN CASA , AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD DE TEL AVIV EN ARGENTINA Y AMIJAI

GOBERNANZA DE LA GLOBALIZACION Y CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA

Dr. JULIO MARIA SANGUINETTI : Presidente de la República Oriental del Uruguay (l985-l990 y 1995-2000)

El Dr. Julio Ma. Sanguinetti ha tenido una vasta trayectoria a nivel político y gubernamental. Fue Presidente de Uruguay en dos ocasiones, Diputado electo en tres períodos, Ministro de Industria y Comercio y de Educación y Cultura, Senador de la República

Ha desarrollado una prolífica actividad periodística, como redactor, cronista y columnista de diversos medios de difusión a nivel nacional e internacional

El Dr. Julio Ma. Sanguinetti ha dictado numerosas conferencias y dirigido seminarios en diversas ciudades de América y Europa. Su aporte político cultural ha sido reconocido internacionalmente con diversos premio, condecoraciones y títulos Doctor Honoris Causa

Ha escrito numerosos libros, entre los que se destacamos “Antisemitismo” ¿Cómo estamos en la región? Y “La Trinchera de Occidente”, donde recoge textos de medio siglo sobre el tema judío, Israel, la intolerancia y los conflictos del Medio Oriente.

Inscripción: https://sanguinetti.eventbrite.com.ar

Jueves 25 de junio a las 18.00 hs

SITUACION POLITICA, ECONOMICA Y SOCIAL EN LAS ESTADOS UNIDOS FRENTE A LAS PROXIAS ELECCIONES. REPERCUSIONES EN EL RESTO DEL MUNDO

Disertante: UKI GOÑI, historiador, escritor y periodista argentino. Es reconocido internacionalmente por su trabajo de investigación sobre la huida de criminales nazis de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, contenida en su libro “The Real Odessa” publicado en Londres en 2002 y traducido a numerosos idiomas. Es columnista para medios ingleses y norteamericanos, como The Guardian y The New York Times

Inscripción: https://ukigoni.eventbrite.com.ar

Martes 30 de junio a las 18 Hs.

LIDERANDO NUESTRAS VIDAS COMO UN DIRECTOR DE ORQUESTA

El rol de un director de orquesta y sus competencias diferenciales: Visión, Coordinación, Empatía, Agilidad y trabajo de equipo y cómo aplicarlas en las distintas situaciones de la vida.

SERGIO FEFEROVICH, Director de orquestas y coros en la Argentina y el exterior, desarrolla una intensa labor como conferencista y en diversos ámbitos académicos, centrándose en estimular la escucha de música y la generación de ideas y creatividad en las organizaciones.

ALEJANDRO MELAMED: Consultor, escrito y conferencista reconocido internacionalmente, orador TEDx y referente en el futuro del trabajo, el lado humano de transformación digital y liderazgo con propósito con más de 25 años de experiencia en posiciones ejecutivas en compañías líderes multinacionales.

Inscripción: https://sergioyalejandro.eventbrite.com.ar