Talleres para bebés en el Scholem

Ampliación es una palabra que resuena frecuentemente en el Scholem. Se trabaja con este foco no solo con cada niño o niña, sino con la familia en su totalidad. Buscan ampliar estos horizontes día a día, para que cada espacio pueda sentirse propio. Por eso, en el Jardín se abrieron los talleres de bebés desde 4 hasta 18 meses.

Actualmente se ofrecen cuatro talleres diversos, que apuntan a integrar a nuevas familias a la Comunidad Educativa generando propuestas innovadoras con distintos formatos de pertenencia y que responden a variados intereses.

Uno de ellos es English for Babies, una propuesta de estimulación y juego compartido en inglés con docentes. También se ofrece el taller de Movimiento para Bebés y sus Familias, que consiste en actividades de movimiento, juego y exploración a través de propuestas compartidas para acompañar el desarrollo de la motricidad y la creatividad. Además, en Música para Bebés, se abre un espacio de iniciación musical, orientado a la sensibilización por los lenguajes artísticos y la promoción del vínculo a través de la música. El cuarto taller, llamado Yoga con Bebés, consiste en una propuesta de movimiento y relajación para el bebé y su acompañante orientadas en el movimiento libre del niño/a y a ejercicios de respiración y posturales para el adulto que acompaña.

Para el Scholem, integrar y acompañar son ejes constitutivos del paso por la Escuela, que comienza en el Nivel Inicial. A través de estos talleres, no solo se estimula la participación, el bienestar y el aprendizaje, sino que se prepara a los/as bebés y a sus familias para entrar al Jardín.