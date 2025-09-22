Congreso de clausura de la Academia de Liderazgo Sionista – Cuarta Generación “Tzevet (Equipo) Tikvá”

En septiembre de 2025 se llevó a cabo en Israel el cuarto congreso de graduación de la Academia de Liderazgo Sionista, una iniciativa conjunta del Keren Kayemet LeIsrael (KKL-JNF) y la Organización Sionista Mundial, fundada en 2021 con el objetivo de formar una red de líderes sionistas en todo el mundo.



La Academia de Liderazgo Sionista (ZLA según sus iniciales en inglés) es un programa exclusivo que reúne a líderes extraordinarios de todas las comunidades judías del mundo. Una especie de Selección Nacional de Fútbol, pero de liderazgo sionista en la diáspora. Esta red de impresionantes líderes (de 30 años de edad en promedio) es capacitada por una serie de encuentros virtuales , realiza trabajos en equipo y al final se unen a nivel de una red social muy especial por medio de los encuentros físicos que realizamos. Los graduados del programa, siguen involucrados en la busqueda, seleccion, preparacion y realizacion de los futuros encuentros a nivel mundial.



En el congreso participaron los 22 integrantes de la cuarta generación, conocida como “Tzevet Tikvá”, junto con egresados de la academia provenientes de 18 países. Con la finalización del programa, esta promoción se unió a la organización de exalumnos: una red internacional sólida y de gran calidad que ya cuenta con cerca de 100 egresados (bogrim), todos unidos por un camino y una visión de liderazgo sionista compartida.



“La cuarta generación demuestra que el sueño de crear una red internacional de jóvenes líderes sionistas es hoy una realidad”, expresó Ariel Goldgewicht, Director General del Departamento de Noar Jalutz y Dor Hemshej en la Organización Sionista Mundial. “Ellos son los embajadores del futuro, quienes impulsan al pueblo judío en la diáspora hacia adelante.”



Una travesía transformadora – de extraños a una familia

La travesía comenzó en enero de 2025 con la apertura del cuarto ciclo. Cada dos semanas se realizaron encuentros por Zoom en los que los participantes profundizaron temas de sionismo, liderazgo, judaísmo, hasbará y diplomacia pública. Más adelante tuvo lugar la conferencia intermedia en Costa Rica, donde se encontraron por primera vez en persona y se organizaron en grupos de trabajo para desarrollar proyectos finales. Los cinco desafíos elegidos abordaro

n cuestiones significativas para la vida judía en la diáspora, y cada grupo diseñó su propia solución creativa.

“Ver a un grupo de líderes extraordinarios, desconocidos, convertirse en una familia unida es la esencia de la Academia”, señaló Dikla Stanger, directora del programa. “El vínculo que se genera aquí trasciende fronteras, culturas y países. No es solo un viaje de conocimiento y liderazgo, sino sobre todo un viaje de corazones y de misión compartida por el pueblo judío y el Estado de Israel.”



Vínculos profundos con Israel y las comunidades

A lo largo del año, los participantes se reunieron con representantes de las oficinas de KKL en sus países, además de encuentros con diplomáticos israelíes en embajadas, en el marco de una colaboración única con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.



Esti Goldwasser, directora del Departamento de Relaciones Internacionales de KKL, destacó: “La conexión entre los egresados de la Academia, el KKL y las representaciones de Israel en el mundo es un pilar fundamental para la construcción de un futuro judío y sionista compartido”. Ellos son el futuro de sus comunidades.”



Diez días de inspiración en Israel

El congreso de clausura duró diez intensos días en Israel e incluyó visitas significativas y conmovedoras:

· Instituto Weizmann de Ciencias – para conocer de cerca la investigación de vanguardia, especialmente tras el impacto de misiles iraníes en junio de 2025.

· Kibutz Kfar Aza y la Plaza de los Secuestrados – encuentro con sobrevivientes de la masacre y con la compleja realidad que viven desde entonces.

· Recorrido de seguridad con Ohad Hemo, corresponsal de Noticias 12, para una mirada profunda a los desafíos de seguridad de Israel.

· Encuentro inspirador con Rachel Goldberg-Polin, madre de Hersh Goldberg-Polin, secuestrado y asesinado en cautiverio por Hamás.

· Visita a la empresa Elbit – para conocer la innovación en defensa israelí.

· Las Instituciones Nacionales – para profundizar en la continuidad del proyecto sionista.

· Sitios de KKL en todo el país – para experimentar directamente la contribución del Keren Kayemet LeIsrael al desarrollo, asentamiento y cuidado del medio ambiente.

· Plantación de olivos en la tierra de Israel – como símbolo de vida, paz y conexión profunda con la tierra.

· Voluntariado en “Jazít Habait” – organización civil que apoya a familias evacuadas, soldados y reservistas, donde los participantes colaboraron en la reparación de muebles y en la organización de insumos.

· ¡Y mucho más!



La ceremonia de clausura – el punto culminante de la travesía

El evento concluyó con una emotiva ceremonia en la que los participantes presentaron sus proyectos finales, recibieron retroalimentación para mejorarlos y darles continuidad, obtuvieron certificados e insignias, y se incorporaron oficialmente a la familia de egresados. Así, quienes comenzaron en enero como desconocidos, culminaron la travesía como una familia internacional fuerte y unida, que continúa trabajando junta por el pueblo judío, el Estado de Israel y el apoyo mutuo.



Un mensaje de esperanza para el nuevo año

El congreso finalizó en proximidad a Rosh Hashaná, y el mensaje central que acompañó a todo el programa fue: esperanza.

Esperanza por el pronto regreso de los secuestrados, esperanza por la protección de los soldados de las FDI que están en la línea del frente, esperanza por días mejores y buenas noticias para Israel y todo el pueblo judío. Como su nombre lo indica – “Equipo Tikvá” – también su espíritu refleja la fe en la fuerza de los jóvenes sionistas para transformar un futuro complejo y desafiante en un futuro de conexión, firmeza y renovada esperanza.