Familia del programa Naale: “Hoy estamos en Eretz cumpliendo nuestro sueño”

Itongadol.- La familia Farhi cuenta en primera persona cómo fue el proceso con el programa Naale:

Les queremos contar que elegimos para nuestro proceso de aliá familiar el programa Naale para nuestras dos hijas más chicas. La más pequeña de 14 años y la segunda de 16. A partir de esa elección empieza la historia…

El comienzo del camino es ocuparse de enviar y conseguir documentación, el siguiente escalón es el «Examen»…y todo el miedo que produce ser examinado….la incertidumbre del resultado. Les contamos que es todo hecho de manera tan profesional y tan bien organizado, tan distinto a la mentalidad de los países donde nos tocó nacer, que salir de los estereotipos es lo que más cuesta.

El día del examen se conocen los chicos y nos conocemos los padres que pensamos en un futuro distinto para nuestra descendencia.

Los chicos pasan un día maravilloso, luego llega la espera de los resultados: el día que me tocó transmitirles a mis hijas que iban a viajar a Israel con el programa Naale a terminar sus estudios en dos instituciones diferentes pensadas a la medida de sus necesidades, la emoción fue inmensa y el abrazo familiar interminable e inolvidable.

Llegaron los preparativos, las valijas, las despedidas, los grupos de chat de padres, las reuniones virtuales, la cuenta regresiva…

Todos a la hora estipulada en Ezeiza formando parte de una organización con experiencia de años en este tipo de eventos, pero con la singularidad de cada caso de cada familia, de cada despedida, de cada sueño, de cada ilusión…de la mano de Gaby, la coordinadora, que a pesar de la trayectoria y la fortaleza que posee no pudo evitar emocionarse al pasar por el molinete que separa el presente del futuro con aproximadamente 20 chicos que no miraron hacia atrás, que miraron hacia adelante, que no sé dieron vuelta porque subían al avión que los llevaba a perseguir sus sueños. Quedamos los padres con la absoluta confianza y certeza de estar haciendo lo correcto para la vida de nuestros hijos, dejándolos volar alto!

Volaron tan alto que llegaron a Israel. El programa está absolutamente aceitado de tal manera que nada queda librado al azar. Hay una organización enorme ocupada del cuidado de nuestros hijos. Es tan increíble para lo que estamos acostumbrados a vivir, que parece un milagro el método en que educan, enseñan y protegen a nuestros chicos.

Los profesionales ponen lo mejor de sí para dejar un legado en nuestros hijos que están frente a un mundo de oportunidades, donde pueden elegir porque les dan las herramientas para hacerlo… Hoy nos enseñan a nosotros los «adultos».

Esperamos cuatro meses donde aprendimos otro significado de la palabra distancia y de la palabra amor. Entendimos que los lazos son eternos y la libertad es amor.

Hoy estamos en Eretz cumpliendo nuestro sueño de echar raíces en nuestra tierra, en nuestra casa… Todavía incrédulos, maravillados y agradecidos de lo que estamos viviendo.

Abrazo y mano abierta y extendida para todos los que necesiten ayuda.

Familia Farhi.

Conocé más sobre el programa Naale: https://www.naale-elite-academy.com/es/