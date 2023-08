KKL | Arboreto de las Naciones: Estados Unidos suma su árbol en la Plaza Israel

Itongadol.- Una nueva plantación en el Arboreto de las Naciones en la Plaza Israel se realizó este viernes 4 de agosto de 2023. En esta ocasión, contamos con la distinguida presencia del Embajador de los Estados Unidos de América en Argentina, el Sr. Marc Stanley. Todos los meses del año la organización Keren Kayemet LeIsrael (KKL) planta un árbol en el Arboreto de las Naciones en representación a una nación.

El acto contó con la presentación de la banda de música de la Policía Federal Argentina quienes entonaron los himnos.

El Presidente del Keren Kayemet LeIsrael; Sr. Danny Lew, expresó: “Hoy nos reunimos para una nueva plantación aquí en el Arboreto de las Naciones, junto al Embajador de ESTADOS UNIDOS a quien agradezco profundamente el haberse sumado a este proyecto. Festejo que nos hayamos encontrado hoy aquí, en un nuevo acto de fe, para plantar este árbol que será parte de nuestro legado para las próximas generaciones. Generaciones a quienes deseamos puedan seguir encontrándose, para vivir en hermandad, libertad y paz”.

El Embajador de Israel en Argentina; el Sr. Eyal Sela comenzó agradeciendo al KKL y al Embajador de Estados Unidos de América. “Lo que está haciendo el Keren Kayemet en Israel y en otras partes del mundo es fenomenal. Esperemos que algún día lleguemos a disfrutar de estos árboles que estamos sembrando y sino, las futuras generaciones lo van a hacer.”

Asimismo, el Embajador de los Estados Unidos de América, Sr. Marc Stanley reflexionó: “Estoy muy feliz de estar aquí. Es increíble ver esta comunidad donde ustedes viven y donde la comunidad judía vive con tanta tranquilidad, donde podemos celebrar el judaísmo y el apoyo que brindamos a Israel. Me gustaría agradecerte Danny Lew por invitarnos a formar parte de este grupo de países que han plantado su árbol en este lugar. A través del Fondo Nacional Judio de EEUU yo he hecho donaciones a través de los años y he visitado el bosque en Israel para ver con mis propios ojos la labor que ustedes realizan. Este es un año muy especial para los Estados Unidos y su amistad con la argentina porque estamos celebrando el bicentenario de las relaciones bilaterales y la amistad entre ambos países. Al igual que ocurre en el caso de Israel, la relación entre los EEUU y la Argentina se basa en valores muy profundos , desde el compromiso con el fortalecimiento de la

democracia, hasta la protección de los Derechos Humanos y la labor conjunta para combatir el cambio climático.

El KKL está realizando una increíble labor en todo el mundo para ayudar a salvar el planeta de los efectos del cambio climático. Todos vamos a tener que aunar esfuerzos para poder crear un cambio positivo y dejar un mundo mejor para las generaciones futuras. Es un honor para nosotros plantar este árbol hoy en la plaza Israel. Los árboles tienen una importancia fundamental para la fe judía porque también sostienen la vida para todos nosotros. Plantamos estos árboles como símbolo de nuestra esperanza por el futuro colectivo. Espero que las raíces de este árbol prendan, de modo tal que pueda crecer durante muchos años. Muchas gracias por darnos el honor de sumarnos a esta iniciativa.” Acto seguido a su discurso, el Embajador Marc Stanley colocó dinero en la tradicional pushke como gran gesto simbólico.

Previo a la plantación del árbol, Baruj Hagman; Rabino de la Comunidad Beit Jabad Nordelta, realizó la bendición del árbol y reflexionó: “Es una alegría estar acá con ustedes. Cuando arrancaron plantando el árbol N° 1 en Israel, se cumplio el versiculo del tehilim de salmos que dice: los que siembran con lágrimas, cosecharán con alegría. Hoy estamos sembrando en alegría. Antes se sembraba con sufrimiento. No necesariamente tenemos que estar mal para poder crecer, sufrir a veces es lo que nos lleva a querer mejorar y a poder independizarnos de ser libres. Pero hoy podemos celebrar y sembrar desde la alegría y si lo hacemos desde ahí, mayor aún será la bendición y la felicidad a la hora de cosechar”.

Participaron también del acto del Arboreto de las Naciones el Sr. Adam Levene; Vicejefe de Misión de la Embajada de Israel en Argentina, la Sra. Carolina Estebarena; Legisladora Porteña, la Sra. Carolina Flores; Directora de la Comisión de Ambiente de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el Sr. Jorge Knoblovits; Presidente de la DAIA, el Sr. Mario Montoto; Presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, el Sr. Guillermo Borger; ex Presidente de Amia, el Sr. Daniel Sapoznicoff; Vicepresidente 2° de AMIA, el Sr. Raúl Stolarza; Integrante de la Secretaría de Vaad Hajinuj de AMIA, el Sr. Damian Stratievsky; Presidente de la OSA, la Sra. Fabiana Mindlin; Secretaria General y Directora Ejecutiva del Museo del Holocausto, el Sr. Mauricio Tchicourel; miembro de la Comisión Directiva de Faccma, el Sr. Daniel Grinspon; representando a Jabad, funcionarios diplomáticos del gobierno nacional, del gobierno porteño, representantes de instituciones de la comunidad judía y de los medios de prensa.

El Keren Kayemet LeIsrael sigue sembrando vida, sembrando futuro. Plantar un árbol siempre es motivo de festejo y de esperanza.