La importante tarea de CUJA durante la crisis 2001/2002

ItonGadol realizó una serie de entrevistas con motivo del aniversario de lo que fue la crisis del 2001/2002 en la Argentina. En esta oportunidad, ItonGadol dialogó con Jana Roitenberg, que en aquel momento con el sombrero de directora ejecutiva de CUJA-Keren Hayesod llevó adelante una fuerte campaña desde su institución para superar la crisis. En esos años, a través del programa “Volvamos al Shule”, CUJA realizó un importante rescate de vida judía, combatiendo la asimilación y promoviendo la educación en un marco comunitario.

-¿Cómo recordás aquella época de la crisis del 2001 en Argentina?

Yo comencé a trabajar en CUJA en el año 1994, año trágico para la comunidad, y por supuesto que todos nos movilizamos, y voy a referirme específicamente al tema de las escuelas. En CUJA hubo también una gran preocupación y salimos, los padres atemorizados. Y recuerdo que salimos ya en aquel entonces con programas para reacondicionar, reforzar, ayudar a lo que ocurría en las escuelas. Salimos con programas, como recuerdo el proyecto de Solidaridad, repartíamos materiales con temas de ideología para fortalecer más que nunca esa relación de la centralidad de Israel para el pueblo judío en los buenos momentos, en los malos momentos, a veces toca una punta, a veces toca la otra, pero entendimos que había que trabajar con toda la institución. Salíamos, visitamos, conocíamos cada escuela, cada director, trabajábamos con los morim (docentes) con capacitaciones, hasta que en el año ’99 ya se notaba una baja, una merma en la matrícula de las escuelas, y recuerdo a un grupo de jóvenes, Dor Hemshej. Y pienso ahora, son apenas veinte y tantos años y no lo puedo creer, pero no había todo lo que tenemos hoy a mano de Internet, sacar datos de la gente, y con esos jóvenes salimos con un proyecto de “Volver al Shule” que significaba volver a las raíces. Los chicos salieron con la guía telefónica, aunque suene antiquísimo. Buscábamos en la guía telefónica alrededor de dos escuelas, con las que íbamos a hacer la experiencia piloto, me refiero al Weitzman en Flores y al Bialik de Devoto, porque eran las escuelas que estaban quedando más alejadas dentro de la Capital pero alrededor se estaban cerrando las escuelas que estaban sobre la provincia, me refiero a la zona que estaba en Ramos Mejía, Haedo, San Martin, Villa Linch y toda la zona de aledaños. Las escuelas se cerraban y había que ver donde estaban esos chicos, ya hacía tiempo que no se acercaban a la escuela judía. Entonces, me acuerdo que los jóvenes buscando con la guía telefónica miraban algún apellido judío, que les sonaba, que podría ser una familia, y con una ficha tocaban timbre, averiguaban primero su pertenencia a la comunidad, si tenían chicos en edad escolar, los acercaban a la idea de volver a sus raíces, de recibir educación judía, de estar en un kínder, educación formal, no formal, pero de alguna manera volver a acercarlos para paliar el proceso de asimilación. Fue un trabajo espectacular, con las dos escuelas que iniciamos la tarea, y al año siguiente ya eran 5 escuelas, porque otras ya se habían enterado y empezaron a hacer la búsqueda de alumnos, y en poco tiempo teníamos escuelas participantes, 5 escuelas participantes en primer año. El segundo año eran 10 escuelas y la cantidad de alumnos, a nosotros mismos nos sorprendían, que podían hacer una escuela nueva con la cantidad de chicos que ya habíamos encontrado. Lo bueno que tenía el programa es que no les obligaba a las escuelas a la necesidad de invertir en construir nuevas aulas, sino que estos chicos ya se incorporaban a las aulas ya existentes en cada escuela, con lo cual agrandaban el número de participantes en cada grado sin necesidad de inversión en infraestructura, ni siquiera en docentes, porque trabajaban con su propio staff. Esto fue realmente un proyecto que estaba toda la institución entusiasmada, esto fue en el ’99, fines de siglo, cuando fue la crisis entonces pasó a ser “Volver al Shule” era no solamente volver a las raíces sino acercar a los que empezaban a perder la posibilidad de quedarse en las escuelas.

-El programa “Volvamos al Shule” estaba destinado a el rescate de la vida judía, independientemente del dinero que tengan los chicos

Exactamente, el proyecto cumplía con los objetivos del Keren Hayesod-CUJA que es el recate de vida judía, aliá y educación. Y en este caso era realmente rescatar a los que se estaban cayendo, en todo caso, del mapa comunitario no por un tema económico sino por qué se estaban alejando de la vida judía. Esa fue la idea rectora del proyecto

-¿El nuevo proyecto “Aliá Protegida” tiene el mismo objetivo que tuvo “Volvamos al Shule” hace veinte años?

También recuerdo lo que eran esos encuentros porque otras de las cosas que te voy a comentar es como se financiaba el proyecto. Nosotros entendíamos que tenía que haber una responsabilidad tripartita entre CUJA que era el primero, la primera institución, que iba a poner un tercio. Nos encargábamos desde CUJA de buscar un padrino para que ponga otro tercio, y trabajábamos con la escuela para que busque ese otro tercio. Y muchas veces cuando se inició el proyecto, ese tercio era un alumno que podía pagar perfectamente el arancel. De esta forma ingresaba dinero a la escuela, y la escuela iba a poder decidir donde mejor invertirlo: para mejorar la enseñanza, para becar más chicos, etc. Ahora el compromiso de CUJA, como te decía, la misión del apoyo a la educación, decidió invertir en ese proyecto una suma, y el grupo Manigud se ocupó de buscar padrinos, ellos mismos comenzaron a poner el costo del alumno por año e invitar a otros donantes a que pongan el otro tercio. Quiere decir que por cada beca que nosotros encontrábamos entraban 3 alumnos; al cabo del año conseguíamos 20 padrinos, entraron 60 alumnos, eso fue el primer año. Trabajamos con todas las escuelas para averiguar cuanto era el costo de un alumno por mes, sacábamos obviamente el anual y acá tengo un registro, el primer año entraron 86 alumnos con sus respectivos padrinos, al año siguiente entraron 150, y al tercer año teníamos 340 y así cada año fue sucesivamente.

-Esto no era posible si no aparecían los padrinos, que son los donantes…

Un padrino a la reunión siguiente traía a otro, traía a sus amigos porque, primero, era factible, y yo recuerdo eran los que no pagaban por un alumno, sino por varios. Las escuelas se fueron fortaleciendo, y por lo menos pudimos paliar la caída de lo que se venía viviendo.

-Creo que hay dos generaciones que perdieron el hábito de ser padrinos y donar, porque sus abuelos o padres no se lo supieron trasmitir. Hoy hay generaciones nuevas que están en condiciones, pero no tienen el hábito. ¿Cuál es el arma secreta para que esto funcione como CUJA?

A mi modesto entender es la misma llave. Cada padrino es la transparencia de la información, cada padrino recibía trimestralmente los nombres de los alumnos, en qué escuela, cómo estaban las finanzas, cómo se iban agregando padrinos que se aseguraban que los chicos terminaran los 9 años de educación, y cómo eso se fue generando en una progresión con muchísima transparencia. Vivimos en un mundo de mucha desconfianza. Hubo situaciones en la comunidad que generaban desconfianza: la caída de los bancos, el corralito. En este proyecto se escribían los informes mensuales, se informaba a los donantes, y eso generó muchísima confianza. Recuerdo que recibíamos donaciones para el proyecto de comunidades del exterior. A veces recaudamos para rescatar a los judíos de la Unión Soviética, de Etiopía, Francia, y otras veces el mundo judío miró también a la Argentina, a lo que pasaba acá. Recuerdo la comunidad de Boston, que trabajaban como argentinos, trabajaban para ayudar a la comunidad. Distintas formas que trabajamos para acrecentar este fondo que aseguraba cada año el ingreso de más alumnos, y para mí fue el secreto de la transparencia de la información, que es lo mismo que con “Aliá Protegida” también está ocurriendo.

-Creo que nos debemos la continuidad de “Volvamos al Shule” y todo lo que tiene que ver con la actividad de CUJA. No hay un “Manual de Procedimiento” para repetir la experiencia. ¿Cómo podés vos compartirla para que quede el legado?

Creo que las alianzas estratégicas entre las instituciones, el trabajo en conjunto, hacen que estos proyectos puedan llevarse a cabo y sean exitosos. CUJA sigue hasta el día de hoy en contacto con las escuelas, ayudando a lo que es su misión. Con “Aliá protegida”, educación, rescate y la educación judía para que la asimilación no siga siendo un flagelo dentro del Pueblo Judío. Me acuerdo que para esa época había llegado aquí el profesor Della Pergola y él hablaba, en ese momento, a mediados de 2001, de los datos del estancamiento de la población judía mundial. A él le preocupaba mucho la demografía israelí y palestina. En ese momento lo que se vivía en Israel, hasta hoy en día sigue siendo preocupación, de ahí que la aliá es un ítem del Keren Hayesod y a través de la Agencia Judía seguirá insistiendo, y por otro lado el porcentaje de asimilación que nos daba… eran alarmantes los datos. Entonces entendimos que este tipo de proyectos, generar nuevas ideas para fortalecer, para seguir en la búsqueda y la trasparencia permiten que proyectos de esas características sean exitosos. No me cabe duda de que es algo así, lo que funciona hasta el día de hoy.