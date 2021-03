Nivel Inicial en Bialik-Devoto: “Trasmitimos valores no solamente a los chicos, sino también a los padres”

Itongadol.- Alicia Gordon, coordinadora del Nivel Inicial en Bialik-Devoto, mantuvo una entrevista con ItonGadol sobre su paso por la institución, la cual deja después de 44 años como educadora en la red escolar judía. Reflexionó sobre la situación de la formación de los docentes en la actualidad y destacó: “En Bialik acompañamos a la familia en todo el proceso que tiene que ver con la educación de los hijos, para que sientan que hay una mirada puesta en cada uno de ellos, en lo individual”.

-¿Qué significa para usted, en lo personal, cerrar un ciclo como educadora de la mano de la comunidad Bialik de Devoto?

-Empecé en el Bialik de Devoto como alumna del jardín, cuando tenía dos años, y ahora estoy terminando mi ciclo como educadora en el Bialik. Así que es algo simbólico. El viernes pasado, cuando terminé, sentí que representaba mi último día. Me nacieron muchos sentimientos, pensando en qué iba a suceder al día siguiente, al no hacer más lo que hice durante 44 años. Y eso es muy fuerte, porque no se trata solamente de lo que uno va a hacer después, sino el recorrido que hice en estos 44 años y que fue, básicamente, haber amado lo que elegí ser, haberlo disfrutado, haberlo transitado todos estos años haciendo lo que me gusta. Siempre lo hice en ámbitos de la comunidad y verdaderamente creo que, el tener ya hijos de quienes fueron alumnos míos, marca haber transitado aquello que me propuse alguna vez en la vida. Me parece fascinante. Yo elegí el jardín y creo que es ese mundo mágico donde uno los recibe desde los primeros pasos, donde los va formando, los va educando y les va enseñando.

-Teniendo en cuenta que usted cumple un ciclo completo de vida y de docente, ¿cómo analiza en Argentina la faltante de docentes judíos?

-Creo que después de que se cerró el Agnon, que fue donde yo estudié, hubo un lapso de tiempo en el que no sucedía nada con respecto a esta carrera. Entonces empezó a perderse la posibilidad para docentes o chicas que quieran estudiar dentro de una formación judía para pertenecer a ámbitos judíos. Si bien empezaron a haber otros profesorados, esto fue para mí un hito que atentó a la formación docente judía. Porque con mis colegas de mi generación, hicimos nuestro viaje de perfeccionamiento docente en Israel, hicimos seminarios Levinsky para ver cómo se trasmite el hebreo… Toda esa formación que hemos tenido, desde que el Agnon cerró y hasta que se habilitaron otros canales, pasó un lapso importante donde para mí se perdió.

-¿Cuál es la llave, a futuro, para poder recuperar a los docentes? Porque la cantidad de alumnos en la red escolar judía, en general no baja…

-Por un lado, creo que han cambiado los paradigmas en relación a lo que uno elige como educación judía. La escuela de hecho se fue adaptando a los nuevos requerimientos, en lo que los papás demandan, el tema del hebreo, la incorporación de más ingles, pero siempre creo que hay que preservar la línea de lo que es el espíritu del shule. Con los valores de lo que tiene que tener una escuela judía, que habla de las tradiciones, que habla de poder incorporar estas vivencias que hacen a nuestro pasado y a lo que uno quiere seguir transmitiendo.

-¿Entonces cuál es la solución?

-Por un lado, concientizar que la escuela tenga claro lo que quiere trasmitir y quiere rescatar respecto de todo esto. Convocar a las docentes para que esto suceda y también trabajar con los papás en relación a que todo esto es lo que uno ofrece dentro del espíritu de la escuela. Hay que trabajar también sobre los cambios, para que familias que quizás son mixtas puedan sentirse parte, para que podamos trasmitir los valores no solamente a los chicos, sino a los papás también. Por ejemplo, si hacen un Kabalat Shabat en sala de 2 años, se llevan una caja con todas esas cosas para que lo puedan seguir trabajando en la casa. Son pequeñas cosas que uno va haciendo, para que esos valores no se pierdan.

-¿Hoy en día dónde se forma el docente?

-Creo que cada docente, si es judío, parte de lo que vivió en su familia. Ahí tiene la semillita. Pero después es lo que la escuela le pide, lo que ese docente trasmite. También me parece que la escuela ofrece recursos para formar esos docentes, para que aquello que se trasmita sea lo que la escuela decide. En el caso de Bialik, se hace Shabat con sala de cinco y se participa con cualquier elemento que tenga que ver con cualquier festividad judía. También lo tenemos a Seby (Sebastián Grimberg) que ha tenido capacitaciones con las docentes y ha tratado de llegar a ellas con alguna explicación.

-Entonces finalmente la escuela suplantó alguna situación formal para que pueda formar o capacitar a sus docentes…

-Para formar, para capacitar, para poder dar un lugar a preguntas. En la escuela hay una docente de hebreo que también se ocupó un poco. Hay un trabajo conjunto, de equipo, para formación de esto que se trasmite.

-¿Cada escuela es independiente respecto a lo que es la formación de los docentes? ¿No tenemos un recurso por encima, mayor, que garantice que un docente está tradicionalmente formado para poder educar?

-No lo tenemos, pero más allá de lo que tiene que ver con cada escuela puntualmente, y con lo que la escuela proporciona, como recursos de capacitación de distintos tipos, también está el Vaad Hajinuj, está BAMÁ, que son cursos de distintos tipos. Son espacios en general donde las escuelas de la red asisten para seguir formando a su gente y a sus docentes en pos de aquello que al docente también le interesa o que la escuela le parezca que considere importante de capacitar. Nosotros en el Bialik tenemos mensualmente capacitaciones, donde se abordan temáticas que nosotros consideramos que son pertinentes para capacitar al grupo en relación a lo que suceda. Una vez puede ser de judaísmo, otra vez de lectoescritura, otra vez puede ser de juego y otra vez de límites. Pero me parece que la escuela tiene que seguir promoviendo la formación de los docentes.

-Usted es una de las últimas de esa época de oro. ¿En un momento se sintieron desprotegidos y tuvieron un vacío para tener que decir ‘tomemos esto nosotros’?

-La verdad es que yo me siento muy afortunada en ese aspecto. Fui muchos años docente antes de crecer profesionalmente y ser coordinadora promovida por la escuela, y siempre trabajé en instituciones que nunca han dejado ese vacío.

-No es fácil ser judío fuera de Villa Crespo. Hoy ser docente, ser alumno en una escuela como Bialik de Devoto y hacer comunidad en una zona como Devoto, no es lo más fácil. Sin embargo es una institución prestigiosa, exitosa. ¿Qué significa dejar esta institución y cuál es su mensaje para futuras generaciones?

-Hay muchas cosas que valoro del Bialik y que me llevo del Bialik en nuestro trabajo. Pero básicamente en el nivel inicial, la característica del Bialik es la mirada, es la individualidad, es el trabajo junto con la familia. Me parece que es poder sentir que uno acompaña a la familia en todo el proceso que tiene que ver con la educación de los hijos y en el que la familia sienta que hay una mirada puesta en cada uno en lo individual, en el seguimiento. Que se note que hay un equipo que está trabajando en pos de todo, eso es lo que yo me llevo. Yo creo que siento esa parte como una fortaleza, creo que para un padre sentir que su hijo es único, que uno lo visualiza como tal, y que uno trabaja armando por supuesto planificaciones que habla de lo general, pero que uno toma la individualidad, son fortalezas absolutas de la escuela, o por lo menos hacia eso uno intenta ir siempre. Me llevo un recorrido hermoso, sentir que llegué a estar en la dirección, haber sido docente y después ser coordinadora, me llevo un equipo hermoso. Y creo también que alguna huella debo haber dejado.