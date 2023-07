Israel I La Agencia Judía recordó »a 29 años del horrible atentado terrorista» a las 85 víctimas de la AMIA

Itongadol.- La Agencia Judía de Israel recordó que »hoy se cumplen 29 años del horrible atentado terrorista contra el edificio de la comunidad judía en Argentina».

El presidente de la organización gubernamental, Doron Almog, expresó que »celebraba la importante decisión del gobierno argentino en el reconocimiento estatal de uno de los peores atentados terroristas que conoció el pueblo judío en la Diáspora».

»Al conmemorar los 29 años de la terrible tragedia en el edificio de la comunidad judía de Buenos Aires, nos unimos y recordamos los 85 asesinados y los 330 heridos. Nuestros corazones están con la increíble comunidad que todavía está recolectando las piezas», agregó Almog.

En un comunicado publicado en Twitter, la Agencia Judía informó que Gabriela Glazman, la representante en el hemisferio sur, reflexionó sobre la importancia de este día.

Esta mañana a las 09:53 hora de Buenos Aires, cientos de miembros de la comunidad judía de la ciudad se reunieron para un servicio conmemorativo para marcar el 29 aniversario del horrible ataque terrorista en el lugar exacto donde 85 personas fueron asesinadas y más de 300 resultaron heridas.

Todos los miembros de la comunidad recuerdan dónde estaban cuando se enteraron del atentado. Yo me encontraba en Israel y, a pesar de la distancia, se me paró el corazón en cuanto escuché la noticia por la radio. Es un espacio que estaba muy identificado con la comunidad judía.

Hasta el día de hoy recuerdo ese momento. Los miembros de mi familia tenían un negocio a 200 metros de la AMIA. Mi suegra solía ir regularmente al club Hebraica, que está muy cerca de allí. Teníamos una sensación de fatalidad e impotencia.

La gente anduvo por la zona durante días sin saber qué les había pasado a sus seres queridos.

Este atentado fue un hecho determinante que cambió a la comunidad judía en Argentina. A partir de este año, se convirtió en un día de luto nacional.

En la comunidad judía siempre marcamos este día en nuestras escuelas y medios de comunicación. Este es un acontecimiento significativo en la sociedad argentina en general y para nosotros en la comunidad judía en particular, es un acontecimiento profundamente grabado en nuestra memoria.

