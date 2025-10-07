La Organización Sionista Mundial agradeció a Javier Milei por su fuerte condena al antisemitismo

Itongadol.- El presidente de la Organización Sionista Mundial, Yaakov Hagoel, expresó su agradecimiento al presidente argentino, Javier Milei, por su fuerte condena al antisemitismo, en el marco del multitudinario evento realizado en el movistar arena en el barrio de Villa Crespo

“Quisiera agradecer al presidente de Argentina, Javier Milei, fiel amigo del pueblo judío, su respuesta inmediata y firme a la condena del grave ataque antisemita contra la empresaria Michelle Ayman Schmuckler”, señaló Hagoel.

Presidente de la Organización Sionista Mundial, Yaakov Hagoel.

El dirigente destacó que “la clara postura del presidente Milei es un ejemplo y un modelo de liderazgo moral y de un gobierno proisraelí que combate el antisemitismo con valentía y determinación”, e instó a otros mandatarios a adoptar una posición similar.

“Exhorto a todos los líderes mundiales a seguir el ejemplo de Milei y a dejar claro que no habrá cabida para el odio a los judíos en ningún país civilizado. Es responsabilidad de cada país proteger y salvaguardar la seguridad y el bienestar de todos sus ciudadanos”, agregó.

El presidente de la Organización Sionista Mundial (OSM), Yaakov Hagoel, ya había valorado anteriormente la decisión de Javier Milei de declarar a Hamás como una organización terrorista, calificándola como una medida “importante, valiente y natural”.