Histórico. Un avión de El Al proveniente de Argentina cruza por primera vez el territorio aéreo de Sudán

Itongadol/Agencia AJN.- El vuelo de la aerolínea israelí El Al que llegó a la República Argentina este miércoles sigue haciendo historia. En su camino de regreso, el avión que voló por primera vez de Buenos Aires a Tel Aviv y que partió esta madrugada de Ezeiza acortó camino por el continente africano, debiendo solicitar permisos especiales para pasar por Sudán, Nigeria y Chad. Ni el avión que trasladó al funcionario nazi Adolf Eichmann en 1960 ni el que trajo a la delegación del primer ministro Benjamín Netanyahu en su visita oficial de 2017 habían regresado sin detenerse en medio del recorrido.

El vuelo LY46 resulta histórico, no solo por realizar una ruta que está prohibida desde 1960, sino que también es el primer vuelo comercial en la historia en cruzar por el territorio aéreo de Sudán. Resultó una sorpresa recibir la luz verde por parte de las autoridades sudanesas, pero según informó el periodista Raphael Ahren demoraron el permiso una hora y media para evitar grandes titulares en los medios de comunicación que pudiesen exacerbar a la población. Por esta razón, la autorización fue posterior a las 21:30hs.

The Sudanese authorities, for still unclear reasons, surprisingly gave green light for El Al flight LY46 to cross Sudan's airspace. BUT: They didn't want this to make big headlines, so they insisted the flight be delayed until after the evening news in Sudan were over at 21.30 PM https://t.co/HbzYCgewbe

— Raphael Ahren (@RaphaelAhren) June 4, 2020