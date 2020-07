Argentina. La comunidad judía se diferencia de Alberto Fernández e insta a combatir el antisemitismo en el país

Itongadol/AJN.- Dos referentes jurídicos de la comunidad judía argentina se diferenciaron del presidente Alberto Fernández al transmitir su preocupación por la presencia del antisemitismo al tiempo que instaron a la dirigencia política nacional a estar “alertas” en un contexto de inseguridad creciente que afecta al país sudamericano a raíz de la crisis generada por la pandemia del COVID-19

En una entrevista con la Agencia de Noticias AJN, el abogado Alejandro Broitman, ex dirigente de la DAIA, sostuvo que “si atrás de la inseguridad se van a esconder los antisemitas, estamos en un problema, porque evidentemente en cualquier momento comienzan a desplegar sus ataques y sus miserias”.

Por su parte, Gabriel Camiser, del Departamento de Asuntos Jurídicos de la DAIA, apuntó, en diálogo con esta agencia, que “ha habido algunos casos concretos” para ratificar la preocupación de la representación política de la comunidad judía argentina por el antisemitismo en el país.

El debate se reavivó luego de que el presidente sostuvo que “el antisemitismo en Argentina está absolutamente acotado a grupos extremistas de derecha” y estimó que “la Argentina, en su inmensa mayoría, no tiene ese problema” de antisemitismo.

A todo esto se agrega la reciente excarcelación de Giuliano Spagnolo (24), uno de los seis jóvenes condenados por integrar la agrupación neonazi “Bandera Negra” que protagonizó violentos ataques en la ciudad de Mar del Plata, basados en consignas de ideología nazi, de odio, discriminación y superioridad racial.

La agencia AJN le preguntó a Alejandro Broitman, cómo analizaba esta resolución de la justicia en base a la tarea que había hecho la DAIA en su momento.

“Esta excarcelación no dista mucho de los fallos que deben ser aplicados con el debido proceso y de acuerdo a derecho, más allá de las gestiones que pueda hacer cada uno o cada querellante. La DAIA en su momento trabajó denodadamente para dejar sentado que el antisemitismo en nuestro país y en este caso en Mar del Plata era un flagelo que había que combatir, y así lo hicimos, logrando una sentencia ejemplar, no solo para nuestro país sino a nivel mundial. Que no una persona, sino una agrupación nazi sea condenada por efectuar distintos tipos de acciones dañinas para la sociedad y para particulares en sí. A esta persona, que era uno de los que menor pena había soportada porque se pudo probar sólo algún delito de los que había efectuado por el rol que tenía en la organización. Quienes estamos en el derecho y tenemos la tarea de hacer valer los derechos de las personas entendemos que hay distintas maneras de hacerlo. Creo que la DAIA en su momento fue un ejemplo de lo que se debía hacer. Hoy vemos la posibilidad de entender que debemos asumir y obedecer los fallos de la justicia”, respondió el abogado.

AJN- Esto fue ejemplificador en su momento. ¿Sirvió para de aquel momento hasta ahora haya sido una señal para que bajen los hechos de antisemitismo en Argentina?

AB- En su momento, causó mucha conmoción el hecho de enterarse que había un grupo de choque organizado por una persona, a quien no pudimos poner a disposición de la justicia, que se dedicaba a efectuar todo tipo de daño a la sociedad, hermanado a la lógica de una filosofía neonazi y fascista. Evidentemente sirvió en su momento, pero hoy podemos decir que el antisemitismo creció de una manera realmente importante en nuestro país. Tenemos muestras en todos lados, y en Mar del Plata mucho más, motivo por el cual la lucha no termina y tenemos que seguir trabajando. Considero que hay instituciones que deben tomar más fuerte este tema y poder llegar a concretar ciertas acciones tendientes a neutralizar este crecimiento del antisemitismo en nuestro país.

AJN- Sin embargo, el presidente Alberto Fernández consideró que en el país no hay grandes episodios de antisemitismo. ¿Falta un espacio donde se reflejen estos actos?

AB- Yo creo que quien se debe ocupar de visibilizar esto no es el gobierno, es la DAIA. Creo que debemos colaborar con la DAIA para que pueda lograr visibilizar todo esto. Hay muchas cosas que aquejan a nuestro país, y este es uno de los grandes flagelos que tenemos y los políticos del gobierno nacional y todo el enclave político debe entender que tiene que hacerse cargo de que existe el antisemitismo y que lo debe combatir.

AJN- Lo que se ve la DAIA lo visibiliza y lo denuncia. ¿Usted cree que hay cuestiones que se desconocen, o que no están debidamente visibilizadas?

AB- Esta gente se organiza, se comunica mediante sitios de internet, creciendo día a día, con partidos políticos. Enmascaradamente, van legalizando esta ideología y se va aceptando en toda la Argentina , disfrazado de un patriotismo excelso y de una connotación que no es antisemita pero que en definitiva termina por desenmascararse en todas sus acciones. Se están organizando y están creciendo. Cuando hay miseria, cuando hay pobreza, todo es bueno para echarle la culpa a alguien. Los antisemitas y nazis no tienen mejor idea que culpar a la judeidad de todos estos males, como por ejemplo el COVID-19. Esto está pasando, está apareciendo en distintos sitios o en carteles en la calle y es cada vez más fuerte la versión de que la comunidad judía es artífice de esto.

AJN- Es cierto que existen estas expresiones antisemitas. De todas formas, usted podrá reconocer que hoy cualquier religioso puede caminar por las calles porteñas y no se están viendo esas viejas expresiones antisemitas contra los judíos. Tal vez estén ocurriendo estas cuestiones que no se ven y que no forman parte del viejo antisemitismo, de las cuales usted advierte como preocupante…

AB- Nadie puede caminar tranquilo por la calle hoy. El delito y la inseguridad están a flor de piel. Todos somos víctimas de la inseguridad. Si atrás de la inseguridad se van a esconder los antisemitas, estamos en un problema, porque evidentemente en cualquier momento comienzan a desplegar sus ataques y sus miserias. Hoy se están organizando desde lo político y desde el accionar directamente llevado a la práctica de la ideología. De ahí a las acciones hay un paso.

AJN- Si la situación lo requiere imagino que, como ex dirigente de la institución, estarán trabajando codo a codo con la DAIA para resolver estas cuestiones que pueden poner en riesgo a la sociedad y a la comunidad.

AB- Yo no cesé de trabajar en esto. La DAIA puede contar con todos los factores de la comunidad y de la sociedad, no solo mía sino de diferentes ámbitos políticos, comunitarios, institucionales. Nadie se va a negar a trabajar en pos del bien común. Tenemos que ponernos a trabajar, nada más.

AJN- ¿Cuánta gente en la condición este hombre que fue excarcelado hay en Argentina por temas de antisemitismo?

AB- Hay cuatro personas más. Esta gente es sumamente peligrosa, y quedaron afuera otros personajes tanto o más peligrosos que ellos. Debemos trabajar todos en conjunto y no debemos mirar para otro lado. Creo que el presidente Fernández está con la comunidad judía sin ningún tipo de inconvenientes, es una persona solidaria, una persona que siempre estuvo al lado de la comunidad y considero que la gestión de esta presidencia puede llegar a marcar una diferencia con respecto al antisemitismo. Espero que así sea. Nosotros vamos a seguir trabajando, yo con todas las herramientas que me da el derecho y la legalidad.

La DAIA advirtió que la presencia de grupo que fomentan el odio y hacen apología del nazismo exigen “estemos alertas”

Gabriel Camiser, representante del Departamento de Asuntos Jurídicos de la DAIA, aseguró que “lamentablemente los actos antisemitas no se han reducido por el contexto de pandemia”. “Hay una importante cantidad de actos antisemitas particularmente en redes sociales y a través de comentarios a notas en diarios digitales. Actualmente, se advierte una tendencia a la invocación de teorías conspirativas que culpan a los judios, al sionismo o a Israel de la propia existencia del COVID-19”.

Incluso, Camiser indicó que la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de adherir al concepto de antisemitismo adoptado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) “ha generado algunas declaraciones que podrían considerarse antisemitas”.

“Dichas situaciones son, en la actualidad, las más comunes formas de antisemitismo en Argentina”, señaló el abogado en declaraciones a la Agencia de Noticias AJN.

Camiser comentó que “desde la DAIA, cuando existe un hecho antisemita lo denunciamos a la justicia y patrocinamos jurídicamente a quien se considere víctima directa del hecho”. “Si consideramos que el hecho concreto no configura delito, evaluamos soluciones alternativas cómo ser el envío de cartas haciendo saber nuestra preocupación y solicitando que se tomen las medidas pertinentes para evitar que el hecho se repita”. explicó.

En cuanto a las declaraciones de Alberto Fernández, el abogado dijo: “Es la opinión del Presidente y por supuesto la respeto. Creo, sin embargo, que ha habido algunos casos concretos cómo el ocurrido en Mar del Plata, que demuestran la existencia en Argentina de grupos que fomentan el odio hacia los judíos y otros colectivos o bien hacen apología del nazismo, que requieren que estemos alertas”.