Antisemitismo. Alejandro Borensztein: «Mi hijo tuvo que sacar la mezuzá de su casa y mi hija tuvo que dejar de usar el uniforme del colegio»

Itongadol/Agencia AJN.- El arquitecto, productor de televisión y escritor argentino Alejandro Borensztein sorprendió al público que asistía ayer a un conversatorio en el marco de la inauguración de la filial local de Yad Vashem, el Centro Mundial para la Rememoración de la Shoá con sede central en Israel, al brindar su vivencia personal del creciente antisemitismo en el mundo, sobre todo después de la Masacre del 7 de Octubre de 2023: «Mi hijo tuvo que sacar la mezuzá de su casa y mi hija tuvo que dejar de usar el uniforme del colegio».

«Tengo un hijo que vive en Londres y, lamentablemente, tuvo que sacar la mezuzá (símbolo ritual judío de protección divina del lugar) de la puerta de su casa. También tengo una hija que va a la (escuela) ORT y a los dos, tres días del ataque tuvo que dejar de usar el uniforme», contó.

Antisemitismo. Los alumnos de escuelas judías, “son un blanco móvil”

“Mi hijo tuvo que sacar la mezuzá de su casa y mi hija tuvo que dejar de usar el uniforme del colegio” Alejandro Borensztein.@AlejandroBorenz @DAIAArgentina @MauroBerenstein @yadvashemarg #Antisemitism… pic.twitter.com/q5xncr2ybW — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) October 22, 2025

«Puede parecer una estupidez, pero es muy impactante que tu hija de 10 años no pueda andar por la calle con el uniforme del colegio con el que iba todos los días. Solo ese colegio, un colegio judío, no es que les pasó a todos los chicos de todos los colegios. Es muy difícil explicarlo» a los niños, reflexionó el hijo del famoso capocómico Tato Bores.

«Entre adultos lo puedo decir: es un ‘blanco móvil’, y entonces, hay que sacarle el uniforme… Son cosas que, honestamente, pensé que no iba a vivir nunca. Eran relatos del pasado…», admitió ante la atenta mirada de sus compañeros de panel, el empresario y tecnólogo Santiago Bilinkis y el exdirector general de la Cancillería israelí Yuval Rotem.

«Voy a contar otra historia personal: hice el máster en Arquitectura en la Universidad de Columbia hace 40 años y el director del máster se llamaba Kenneth Frampton. Británico. Una eminencia y uno de los más importantes escritores de arquitectura», relató Borensztein.

«Todos los estudiantes nos graduamos estudiando los libros de Kenneth Frampton, acá en la Argentina. Para mí era un símbolo. Era el profesor de todos nosotros allá, en Colombia. Un académico de una dimensión mundial, un tipo galardonado, y lo seguí toda la vida porque es un referente para los arquitectos», continuó, decepcionado.

«Tiene 90 y pico de años, y después del 7 de Octubre, en su Instagram tiene fotos desfilando en la Quinta Avenida contra Israel», afirmó el hijo de Tato.

«Es una cosa impactante porque es un erudito. Es un tipo de un nivel de conocimiento, de estudio… No es un tipo que milita eso desde la ignorancia… Y sí, es desde la ignorancia, ¿de qué otra manera se explica?», se preguntó.

«Me parece que todo este proceso requiere volver a explicar qué es Israel y qué significa el derecho de Israel a existir y el derecho de Israel a defenderse, aun a gente tan erudita como los mejores alumnos de Harvard o Columbia o sus profesores», concluyó Borensztein.