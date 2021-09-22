«NUEVAS MIRADAS SOBRE BORGES Y EL JUDAÍSMO» Por MD 22/09/2021 22/09/2021 0 Comentario Itongadol.- CIDICSEF invita PARA INGRESAR A LA REUNIÓN: https://zoom.us/j/86905731365 Contraseña: CIDICSEF 0 Comentario FacebookTwitterWhatsappEmail anterior ISRAEL. LA VACUNA DE REFUERZO PFIZER RESTAURA LA PROTECCIÓN CONTRA LA CARGA VIRAL DE COVID próxima Titulares del día en Israel También te puede interesar “UN VIAJE SINFÓNICO A LA MARAVILLA”: Orquesta Sinfónica... INNOVATION DAY 2021: 2da SESION: ROBOTICA Y CIBERSEGURIDAD Ciclo de Arte y Cultura. BORGES Y LA...