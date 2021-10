La DAIA rechazó el fallo a favor de Cristina Kirchner: “Es una forma anormal de terminar el proceso”

Jorge Knoblovits, titular de la entidad que nuclea a las entidades judías del país fue querellante en la causa sobre el Pacto con Irán.

Por Natasha Niebieskikwiat

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) rechazó el sorpresivo fallo conocido este jueves a la noche por el que la Justicia sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Lo hizo a través de su presidente Jorge Knoblovits y como querellante en la causa.

También manifestaron sus criticas dirigentes de la oposición. Y Tomás Farini Duggan, abogado de los familiares de las víctimas del atentado terrorista contra la AMIA (1994, 85 muertos) dijo que iban a apelar al fallo que benefició a las ex presidenta y a otros 11 acusados.

«Cualquier acusación debe transitar un proceso de desarrollo normal donde se dirimen todas las pruebas. Es ahí dónde los imputados tienen que responder o no con la oportunidad de la defensa», empezó diciendo Knoblovits, quien está al frente de la entidad, ante Clarín. «Rechazamos el fallo porque es una forma anormal de terminar un proceso», agregó.

El dirigente sostuvo que el consejo directivo de la Delegación analizará el fallo, sus fundamentos y los pasos procesales. «Seguimos insistiendo en el que reclamo de justicia para que los imputados sean llevados a juicio.»

La DAIA, conducción política de las instituciones judías del país, fue querellante en la causa por el pacto contra Irán, y pese a las presiones del kirchnerismo y de la defensa de la vicepresidenta, no la retiró.

En cambio, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) no fue querellante, en lo que ha sido parte de las diferencias dentro de la dirigencia judía sobre este proceso iniciado con el fallecido fiscal Alberto Nisman.

Por cierto, desde la AMIA, no habia habido reacciones al menos hasta la noche de este jueves. La querella contra Cristina Fernández ha sido tan sensible y objeto de tantas internas comunitarias que le costó la presidencia incluso al ex presidente de la mutual judía, Agustín Zbar.

El dirigente comunitario debió renunciar a su posición tras un pedido de su propio partido comunitario, el ortodoxo Bloque Unido que gobierna aún la entidad. Fue por una carta suya difundida además en público, en la que le exigía a la DAIA que se bajara de la querella contra CFK y sus ex funcionario por la causa Irán.

«La revisión de esa terrible decisión de política exterior y su reversión histórica corresponden a toda la sociedad argentina y sus representantes, Consideramos que mantener esta querella es perjudicial para la comunidad en general -señalan- y afecta a la AMIA en su gestión específica», dijo en su carta Zbar, quien mantenía una fuerte puja en su momento con el ex presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban -obligado a renunciar por otras denuncias- que fue quien impulsó en su momento la querella contra la ex presidenta.

Familiares y la oposición, duros críticos

“Por supuesto que vamos a ir a la Cámara de Casación para apelar el sobreseimiento. Acá va a haber una discusión en torno a cuál va a ser la sala de Casación que tiene que intervenir. Las defensas han logrado que esto pase a la Sala 1, aunque en realidad la sala que está sorteada y que asumió la competencia es la Sala 4, que ya ha fallado una cantidad de veces y es la que debe intervenir”, dijo a TN el abogado Farini Duggan.

«Pueden manejar el relato, pero la historia ya los condenó. Firmaron un pacto con quien atentó en nuestro país y no dieron explicaciones como lo hacen los inocentes», escribió en su tuit el diputado por Juntos por el Cambio, Waldo Wolff.

«Su sobreseimiento sin ir a un juicio es la prueba de su culpa. Festejan los culpables», señalaron.

La presidenta del partido GEN, Margarita Stolbizer, aliada del armado opositor, aseguró que este juicio «debía esclarecer razones del Pacto que liberó a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA de comparecer ante la Justicia Argentina, determinando si hubo o no delito».

«La gravedad de los hechos imponía la apertura del juicio. Favores al poder», dictaminó. «No somos todos iguales ante la ley», agregó.

Fuente: Clarín