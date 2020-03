Alejandro Kladniew convocó a ayudar a quienes no pueden trabajar por la cuarentena

ItonGadol.- El candidato a presidente de UNA AMIA para presidir la institución comunitaria, Alejandro Kladniew, convocó a ayudar a quienes dependen de su trabajo para poder vivir y no pueden ejercerlo en estos momentos debido a la cuarentena obligatoria para frenar el avance del coronavirus.

“Ahora que estamos todos en cuarentena, y enfocados en cuidar nuestra salud, también tenemos que pensar que seguramente hay familias, conocidos, amigos, mucha gente que a veces vive al día, que vive de lo que gana, son cuentapropistas, taxistas, vendedores, y que seguramente en pocos días se queden sin dinero, no tengan ahorros, no consigan o tengan ningún tipo de subsidio. Esa gente en los próximos días, seguramente, no va a tener la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas”, expresó Kladniew.

“Hago un llamado a todos a que pensemos, alrededor nuestro, quiénes podrían ser esa gente, y en la medida de lo posible se piense la forma de ayudar”, agregó.

“Hoy, recién con el tema del cuidado de la salud, estamos todos focalizados en eso y en eso debemos estar. Pero también van a pasar los días y hay gente que va a tener que cubrir estas necesidades”, destacó el candidato de UNA AMIA.

“Tenemos que ayudar, si tenemos la posibilidad de hacerlo, a algunas de estas personas que, seguramente, van a necesitar de nuestra mano. Es muy importante. Hagámoslo. Gracias”, concluyó.